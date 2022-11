Donos do Facebook vão despedir mais de 11 mil trabalhadores

O grupo do facebook, Instagram e WhatsApp vai despedir mais de 11 mil trabalhadores. Este é o maior despedimento coletivo da empresa, em 18 anos, numa altura em que a Meta enfrenta custos crescentes com constrangimentos de mercado associados à redução da publicidade.Em Outubro, a empresa já tinha previsto um trimestre fraco e custos significativamente mais elevados em 2023.O Chefe do Executivo, Mark Zuckerberg, chegou mesmo a afirmar que os investimentos da Meta poderiam demorar perto de uma década a dar frutos. Entretanto, teve de suspender algumas contratações e reorganizar as equipas para diminuir os custos."Não só o comércio online voltou às tendências anteriores, como a recessão macroeconómica, o aumento da concorrência (...) fizeram com que as nossas receitas fossem muito mais baixas do que eu esperava", afirmou Mark Zuckerberg, numa mensagem enviada aos empregados, citado pela Reuters."Enganei-me nisto e assumo a responsabilidade por isso", admitiu.Embora a pandemia, tenha impulsionado as empresas tecnológicas, o ano de 2022 transformou-se num fracasso face à inflação e às elevada taxas de juro. Também o Twitter e a Microsoft iniciaram uma série de despedimentos.