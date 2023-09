Duas jovens, com cerca de 16 anos, foram resgatadas, pelos Bombeiros de Espinho, esta tarde de sexta-feira, numa praia de Espinho.O alerta foi dado, cerca das 16h00, para os Bombeiros do Concelho de Espinho, para uma situação de pré-afogamento, na praia dos Pescadores, em Silvalde.As vítimas são assistidas no local.