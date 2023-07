Pai e filha em pré-afogamento salvos por nadadores salvadores em Espinho

Pai e filha foram salvos, de morrer afogados no mar, por nadadores salvadores, ao início desta tarde de quarta-feira, em Espinho. Os banhistas, de 42 e 13 anos, ficaram em dificuldades por causa de um agueiro, tendo sido arrastados pela corrente.O alerta foi dado por volta das 12h00, para os Bombeiros do Concelho de Espinho, para uma ocorrência de pré-afogamento, na praia da Seca.As vítimas, de nacionalidade espanhola, foram assistidas no local e não houve necessidade de serem transportadas para uma unidade hospitalar.