Dois homens foram salvos por nadador salvador numa praia de Espinho

Dois homens, de 38 e 40 anos, foram salvos por um nadador salvador, esta tarde de domingo, numa praia de Espinho. Os banhistas, de nacionalidade nepalesa, foram arrastados pela corrente de um agueiro, entre a praia da Costa Verde e da Seca.O alerta foi dado, cerca das 13h30, para os bombeiros do concelho de Espinho, para um pré-afogamento.As duas vítimas, depois de serem resgatadas, foram assistidas, por causas dos sintomas provocados pela exaustão, pela equipa pré-hospitalar.A Polícia Marítima do Porto foi chamada ao local. As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital de Gaia.Paulo Sil, 49 anos, é nadador-salvador há 30 anos. Residente em Espinho, nasceu em S. Vicente, Cabo Verde.