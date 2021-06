Duas jovens resgatadas do mar na praia da Azurara em Vila do Conde

Duas jovens, com cerca de 19 anos, foram resgatadas do mar por um nadador-salvador, ao que tudo indica com auxílio de um surfista, esta tarde, numa zona não vigiada da praia da Azurara, em Vila do Conde. Foram hospitalizadas.

O alerta para uma situação de pré-afogamento foi dado às 15h54. Ao que o CM conseguiu apurar, as vítimas foram retiradas do mar por um nadador-salvador da zona concessionada da praia da Azurara. "Foram contactados os elementos do projeto SeaWatch que se deslocaram de imediato para o local, apoiados por uma viatura Amarok, e prestaram assistência às vítimas no areal", avança a Autoridade Marítima Nacional. As jovens foram transportadas para fora da praia e depois transportadas numa ambulância do INEM e outra dos Bombeiros de Vila do Conde para o Hospital da Póvoa de Varzim. No local esteve também o piquete da Polícia Marítima de Vila do Conde.

O comandante Ferreira Teles, da Capitania do Porto da Póvoa de Varzim, apela aos banhistas para que frequentem praias vigiadas. "Nas zonas não vigiadas, pode haver agueiros e correntes fortes. As pessoas, sem o devido conhecimento, poderão ser arrastadas pelas correntes e ficar em apuros em situações que odem resultar em afogamento", acrescenta ao CM.