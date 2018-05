Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estações são verdadeiros museus a descobrir

São, por si só, atrações turísticas pelo seu design e arquitetura.

Por Paulo Fonte | 14.05.18

As estações de comboio e de metropolitano são estruturas que servem como zonas de passagem de transeuntes. Essa é a função primordial, porém, muitas delas são mais do que pontos de chegada e de partida. São, por si só, atrações turísticas pelo seu design e arquitetura.



Stazione di Toledo

Eleita a mais bonita da Europa

A imprensa internacional apontou a Stazione di Toledo, em Nápoles, Itália, como a mais bonita da Europa. Razões não faltam. Trata-se de uma obra de arte que, revestida a mosaico azul claro, evoca o mar. A estação de metropolitano fica na zona histórica, próximo da área portuária. Inaugurada em 2012, está a 50 metros de profundidade e o projeto pertence ao arquiteto catalão Oscar Tusquets Blanca. Integra-se num projeto para que os espaços utilizados ofereçam um encontro com a arte. Bilhete simples a 1,20 €.



Rossio

Marcada pelo peso da história

No início conhecida como gare do rocio ou Estação Central de Lisboa, a Estação do Rossio, em Lisboa, começou a ser planeada e construída na década de 1880, acabando por ver a inauguração oficial acontecer em maio de 1891. Projetada pelo arquiteto José Luís Monteiro, sob encomenda da Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses, está integrada na infraestrutura de apoio à Linha de Sintra da rede de comboios suburbanos. Apresenta um estilo neo-manuelino, é considerado um verdadeiro monumento e, desde 1971, está classificado como Edifício de Interesse Público. Através do seu espaço é possível aceder ao Metropolitano.



Pyongyang

Abrigos na Coreia do Norte

O metropolitano de Pyongyang, capital da Coreia do Norte, é o mais profundo do mundo - chega a 110 metros -, com estações que são verdadeiros ‘bunkers’, idealizadas para permitir a sua utilização como abrigo em caso de conflito. E, mais uma vez, o país é diferente, com os nomes das estações a não estarem relacionadas com o local onde se encontram mas, sim, a evocarem temas da revolução e de glorificação do regime. Não é portanto de estranhar denominações como ‘Estrela Vermelha’ ou ‘Camarada’. As estações seguem os moldes estalinistas do metro de Moscovo, com monumentalidade e extensas escadas rolantes. Um bilhete custa três cêntimos.



Grand Central Terminal

Uma estrutura que impressiona

O grand central terminal, em Nova Iorque, Estados Unidos, apresenta uma infraestrutura impressionante, com 44 plataformas e 67 linhas ferroviárias. Inaugurada em 1913, a sua arquitetura é inspirada no estilo Beaux-Arts. Em 1976, a estação foi nomeada como Marco Histórico Nacional, com o objetivo de proteger a estrutura original de possíveis intervenções. Mais do que uma estação de comboios e metro, o espaço tornou-se um autêntico complexo comercial e gastronómico. Ao todo são perto de 70 lojas, três dezenas de restaurantes e um mercado.



‘Fosteritos’, Bilbau

Segundo a visão de Norman Foster

A rede inicial do metro de bilbau foi inaugurada em novembro de 1995, a estrutura serve a cidade espanhola e a sua área metropolitana, a Grande Bilbau, um espaço que concentra cerca de um milhão de habitantes. O desenho e a arquitetura das estações é da responsabilidade da equipa de Norman Foster, arquiteto inglês agora com 82 anos que apostou na originalidade e na eficácia. ‘Fosterito’ é a denominação dada às marquises de aço e vidro que servem de entrada nas bocas do metropolitano, um nome que não é mais do que uma homenagem a Foster. A sua presença distribui-se pelas três linhas existentes. Bilhete por viagem custa 1,60 €.



Olaias

Dimensão e muita cor em estação de metro

Considerada pelo canal norte-americano CNN como uma das estações de metro mais impressionantes da Europa, as Olaias, em Lisboa, abriram em maio de 1998. O projeto tem a assinatura de Tomás Taveira e conta com intervenções plásticas do próprio arquiteto e de artistas como Pedro Cabrita Reis, Graça Pereira Coutinho, Rui Sanchez ou Pedro Calapez. O amplo espaço é composto por um átrio superior e pela nave dos cais. A estação tem um enorme pé direito, com uma colunata que impressiona. António Palolo foi o responsável pelo trabalho plástico do viaduto sobre o Vale de Chelas, à saída do túnel da estação em direção ao Oriente.



São Bento

Influência francesa na cidade do Porto

A primeira pedra foi lançada em 1900 pelo rei D. Carlos I, no local onde antes se encontrava o antigo convento de S. Bento de Avé Maria. O projeto inicial desta estação do Porto foi do arquiteto Marques da Silva, denotando no seu traço exterior influências da arquitetura que se praticava à época em França. Apresenta um amplo átrio, forrado com vinte mil azulejos pictóricos da autoria de Jorge Colaço, que representam quadros históricos e etnográficos. O friso que se encontra a toda a volta conta a evolução dos meios de transporte, dos primórdios até ao aparecimento do comboio. E também não faltam grandes painéis que representam cenas da história de Portugal.



Komsomolskaya

‘Palácio do povo’ na Rússia

A imponência é o cartão de visita das estações de metropolitano de Moscovo, Rússia, e a Komsomolskaya é um exemplo feliz. Inaugurada em 1952, o nome é uma homenagem aos jovens comunistas. O projeto tem tudo para satisfazer as expectativas de quem idealizou as estações como ‘Palácio do Povo’ – tetos altos, pilares em mármore, composições douradas de baixo-relevo. Os mosaicos espantam, dos quais são exemplo o discurso de Lenine na Praça Vermelha. Bilhete para uma viagem simples custa 90 cêntimos.