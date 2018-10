Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado Puro Coffee & Bar: espaço requintado e acolhedor

Longe dos aglomerados de bares, é mais calmo e ideal para quem prefere a tranquilidade de beber uma cerveja ao final do dia.

Por Tiago Virgílio Pereira | 19:40

O Estado Puro coffee & bar, em Viseu, há vários anos teve a arte e o engenho de preservar os seus clientes que, na maioria, são frequentadores diários, exigentes e requintados, com idades compreendidas entre os 25 e os 55 anos. Há cerca de três meses a gerência do espaço mudou, mas o bom ambiente aliado à máxima de bem receber não se alteraram.



"Para nós o bem-estar dos clientes é o mais importante e por isso o que queremos é que aqui se sintam tão bem como em casa", confidencia o sócio-gerente Cristiano Melo. Por isso, no próximo mês o bar vai ‘lavar a cara’ e tornar-se ainda mais acolhedor.



A ideia das obras de remodelação passa por torná-lo mais sofisticado, moderno, rústico e atrativo. Bem como animado, com música ao vivo e atuação de DJ.



Longe dos polos de concentração de bares, é mais tranquilo e ideal para aqueles que, depois de um cansativo dia de trabalho, optam por degustar uma cerveja, sem esquecer as artesanais. Também o gin, o whisky e os cocktails são muito apreciados para aqueles que preferem passar um animado início de noite entre amigos.



Mas o Estado Puro não se faz só de bebidas. As tapas de enchidos e queijos, as baguetes de frango e atum ou o pão com chouriço são algumas das opções para quem pretende matar a fome.



Está aberto todos os dias entre as 13h00 e as 02h00.