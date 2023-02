Estudo indica que PIB ucraniano diminui mais de 30% devido à invasão russa

O Produto Interno Bruto (PIB) da Ucrânia deverá diminuir mais de 30% devido ao impacto da invasão russa, prevê um estudo conjunto do Banco Europeu de Investimento (BEI) e do Boston Consulting Group (BCG) esta sexta-feira divulgado.

O estudo sublinha que todos os setores da economia foram afetados, mas sobretudo os da indústria pesada, da energia e do comércio e "revela que as necessidades na Ucrânia são enormes e o apoio e a reconstrução são urgentemente necessários, mesmo à medida que a guerra continua".

"O apoio ao aumento da capacidade de absorção técnica e financeira (da Ucrânia) é crucial para um esforço de recuperação bem-sucedido", defende o estudo, explicando que o país "receberá provavelmente muito menos do que necessita, mas muito mais do que o que pode suportar".

Os autores do estudo consideram que "a realidade, porém, é que a Ucrânia muito provavelmente não obterá tanto apoio e financiamento quanto o que necessita" e "além disso, mesmo o nível de apoio e financiamento que a Ucrânia recebe pode ser demasiado para o que consegue absorver, uma vez que tem uma capacidade de absorção potencial de 70 mil milhões de dólares".

"O alinhamento entre a Ucrânia, a União Europeia e os credores e os 'players' internacionais do setor privado será essencial para assegurar uma rápida implementação da reconstrução, conclui o estudo, sublinhando que "são várias as áreas em que os 'players' internacionais podem ajudar a Ucrânia, incluindo financiamento, partilha de riscos, transferência de conhecimentos e de capacidade, alinhamento de estratégias de compras, transparência e mitigação da corrupção, entre outras".

Anos de progresso económico na Ucrânia foram perdidos devido à guerra, já que houve uma diminuição significativa no valor mensal da exportação de bens no início da guerra (-62%), bem como nos envios de cereais (-83%), afirma o estudo, adiantando que "as pequenas e médias empresas também sofreram substancialmente, incluindo uma diminuição das receitas (79%), a necessidade de deslocalizar as suas operações (31%) e uma incapacidade de pagar os salários na totalidade (66%").

Outra das conclusões do estudo, intitulado "Apoiar a Ucrânia: Um Estudo sobre Potenciais Estratégias de Recuperação para a Ucrânia", é que "a guerra teve um impacto crítico em milhões de vidas, resultando em seis milhões de pessoas deslocadas internamente, danificando infraestruturas e perturbando a indústria, especialmente na Ucrânia oriental".