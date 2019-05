Europeias: Menos 36.262 votos até às 16:00 face a 2014

Nas europeias de hoje votaram até às 16:00 menos 36.262 pessoas do que nas eleições para o Parlamento Europeu de 2014, apesar de haver este ano mais um milhão de recenseados para eleger os eurodeputados portugueses.

As eleições para o Parlamento Europeu, que decorrem desde as 08:00 de hoje em Portugal, registaram uma afluência às mesas de voto de 23,37% até às 16:00, enquanto há cinco anos, à mesma hora, a percentagem se cifrava em 26,31%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Os eleitores com capacidade eleitoral ativa são no total 10.761.156, quando nas anteriores eleições para o Parlamento Europeu, em maio de 2014, eram 9.696.481.