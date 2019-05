Europeias: PS com mais "entusiasmo" e "energia" para nova vitória nas legislativas - César

O presidente do PS considerou hoje que os resultados nas eleições europeias dão "entusiasmo" e "energia" para um triunfo nas legislativas e afirmou aguardar a resposta dos parceiros de esquerda para "outro impulso reformista" na próxima legislatura.

Carlos César transmitiu estes "recados" em conferência de imprensa, em Lisboa, numa declaração em que referiu logo ao início os cidadãos que não votaram nestas eleições europeias, mas que, "certamente, o farão em próximos atos eleitorais".

Tal como antes fizera a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, o presidente e líder parlamentar socialista falou numa "grande vitória" do seu partido nas eleições europeias "que corresponde a uma grande derrota do PSD e do CDS-PP, uma grande derrota da direita em Portugal".