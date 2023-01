Ex-comandante da PSP de Aveiro morre depois de uma paragem cardiorespiratória

O antigo comandante da PSP de Aveiro morreu esta quarta-feira na sequência de uma paragem cardiorespiratória. Serafim Sousa Tavares foi encontrado, numa valeta, junto à Universidade de Aveiro, por um estudante.O alerta foi dado, cerca das 16h30, para os bombeiros de Aveiro Velhos, na rua do Crasto, em Verdemilho, para um homem a sangrar do nariz. Quando os operacionais chegaram ao local, a vítima já estava em paragem cardiorrespiratória.Os bombeiros solicitaram o apoio da equipa da viatura médica de emergência e reanimação. No entanto, a equipa da VMER estava mobilizada para uma outra ocorrência.A vítima foi levada para o hospital de Aveiro. No entanto, Serafim Sousa Tavares não resistiu e o óbito foi verificado já na unidade hospitalar.A Polícia Judiciária foi acionada poara o local para investigar as circunstâncias em que Serafim Sousa Tavares foi encontrado.Vítima foi comandante da PSP de Aveiro até 2019.