Motociclista morre em despiste em São João da Madeira

Um motociclista, com cerca de 45 anos, morreu, esta tarde de domingo, na sequência de um violento despiste, da moto em que seguia, em São João da Madeira.Na mesma ocorrência, uma jovem, de 13 anos, e que também seguia na moto, sofreu ferimentos ligeiros.O homem ainda foi levado, com vida, para o Hospital de Santa Maria da Feira. No entanto, entrou em paragem cardiorrespiratória, já nas instalações da unidade hospitalar. A vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi verificado.O alerta foi dado, cerca das 18h00, para os Bombeiros de São João da Madeira, para um acidente rodoviário na rua do Vale do Vouga.A PSP de Santa Maria da Feira e o Departamento de Investigação Criminal da PSP de Aveiro estiveram no local.O corpo foi levado, pelos bombeiros da Feira, para o instituto de medicina legal