Ex Just Girl casou mas não convidou Diana Monteiro

'Moranguita' casou no Mosteiro dos Jerónimos.

Por Marta Ferreira | 00:10

CM falou com a mãe de Helga, Isabel Grojean, que confirmou que a jovem não foi convidada. "No casamento estiveram pessoas que amam a minha filha e o meu genro", rematou.



Helga Posser, que representava o papel de 'Xana' na série dos Morangos com Açúcar, casou com André Ferro, um compositor de música, conhecido por 'Royalistick'.



A ex-moranguita que protagonizou uma das vocalistas da banda 'Just Girls' casou no passado dia quatro de agosto, no Mosteiro dos Jerónimos e convidou (quase) todas as amigas com quem contracenou durante a série.No casamento da antiga cantora da banda que se popularizou em Morangos com Açúcar, estiveram presentes as também 'ex-moranguitas' Kiara Timas e Ana Maria Velez.