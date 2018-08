Ex-modelo da Playboy encontrada morta em casa

Residência de Christina Carlin-Kraft's já teria sido assaltada dias antes da tragédia.

A antiga modelo da Playboy, Christina Carlin-Kraft's, foi encontrada sem vida na própria casa depois de ter sido sufocada até à morte na Pensilvânia, Estados Unidos.



De acordo com a BBC News, a mulher terá sido assassinada com recurso a uma ligadura.

O corpo da ex-modelo foi encontrado no quarto da própria casa depois de a polícia ter sido alertada para verificar se estava tudo bem com a mulher de 36 anos.

De acordo com a imprensa internacional, o apartamento será propriedade do namorado da modelo, com quem Christina namorava há nove anos.

A morte da antiga modelo continua sob investigação policial.