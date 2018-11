Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explorar o Algarve fora dos meses de verão

Outono e inverno são a altura ideal para desfrutar com descontração do sul do país.

Por Rafael Duarte e Rui Pando Gomes | 16:56

Com mais de 300 dias de sol por ano, o algarve é muito mais do que os verões agitados. É precisamente nos meses de outono e inverno que melhor se consegue explorar a região, de forma mais descontraída, sem stress, da costa à serra.



O principal trunfo é mesmo o tempo ameno, com as temperaturas médias a situarem- -se entre os 10º e os 15ºC. Apesar de não ser o ideal para ir para a praia, é excelente para atividades ao ar livre, quer seja um passeio a pé ou a cavalo pelas zonas costeiras ou algo mais ativo como correr, caminhar ou andar de bicicleta em zonas serranas da região.



E se nos restantes 65 dias estiver a chover ou o frio apertar na rua, a solução pode passar por assistir aos muitos espetáculos agendados para espaços culturais da região. Ou esquecer a dieta, temporariamente, e apreciar a rica gastronomia tradicional num dos muitos restaurantes escondidos pela região.



Percorrer a pé a via Algarviana

300 quilómetros de trail running. A ALUT - Algarviana Ultra Trail é um evento desportivo que põe os atletas à prova. A iniciativa, que se desenvolve sobretudo em zonas florestais, aldeias e montes ricos na cultura e tradições de toda a região algarvia, arranca às 16h30 do dia 29 deste mês e os inscritos devem concluí-la, a solo ou por estafetas, num tempo limite de 72 horas.



Os mais de 300 quilómetros da ALUT iniciam-se junto ao rio Guadiana, e estendem-se até ao Cabo de São Vicente, passando por Alcoutim, Castro Marim, Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, Silves, Monchique, Lagos e Vila do Bispo, atravessando ainda as serras do Caldeirão, Espinhaço de Cão e Monchique. O evento pretende afirmar a região como uma zona de excelência desportiva, em especial nas épocas baixas.



Passeios a cavalo

Passear a cavalo também é uma opção no algarve. O Albufeira Riding Centre há 17 anos que junta famílias em aulas de equitação e divertidos passeios. Os passeios a cavalo, de 30 minutos e uma hora, são percorridos na praia e campo. Para quem gostava de um dia calçar as botas de equitação também há aulas, com duração de 30 e 45 minutos, para aprender a saltar com estes animais.



O Albufeira Riding Centre realiza ainda eventos especiais como casamentos. Calypso, Gabby, Goldie, Narnia, Onça, Aruba, Sam, Trigger, Merrylegs, Tim, Lillie, Ruby, Gitano, Nemo e Red são os cavalos que prometem fazer desta uma experiência única. As reservas devem ser feitas com cinco dias de antecedência. O Albufeira Riding Centre encontra-se em Vale Navio, Albufeira.



Gastronomia e tradição reunidas num só evento

O festival da batata-doce de aljezur oferece uma variedade gastronómica de 30 de novembro a 2 de dezembro. O evento conta com quatro restaurantes, três tasquinhas, uma reforçada oferta de ‘street food’ e, ainda, uma zona petisqueira na tenda exterior que aborda a batata-doce de Aljezur de uma forma mais descontraída. Para além da comida, o festival reúne a cor, o artesanato e os produtos genuínos da região.



Conhecer mais sobre o Algarve à boleia de um jipe safari

Uma das opções cada vez mais escolhidas é conhecer melhor o Algarve à boleia de um jipe safari. O ‘Alsafari Tours’ já vai com dez anos de experiência. O carro arranca em Albufeira para uma viagem que passa por Paderne, Messines de Baixo, Messines de Cima, Zona dos Conqueiros, Vila de Santa Margarida e Arneiro. O almoço é em Alte e a seguir à paragem segue-se a continuação do passeio pelo interior algarvio.



Restaurante com espaço acolhedor

A especialidade do Xerém Fusion Cuisine é, como o nome indica, o Xerém. O espaço, localizado na estrada das Ferreiras para Paderne, no concelho de Albufeira, acolhe os clientes com um ambiente aprazível graças ao forno de lenha e à parede revestida com pedra tradicional. Nesta casa algarvia servem-se os sabores regionais com um conceito inovador.



Comida caseira à base de caça

O borrego e o cabrito são os pratos mais pedidos pelos clientes. A Casa dos Presuntos abriu há mais de 50 anos e habituou quem passa pelo restaurante familiar a comida caseira à base de caça. Mas no espaço, situado na localidade de Cortelha, em Salir, Loulé, o destaque também vai para os enchidos, os queijos e a variedade da carta de vinhos.



Anos de história e boa comida

A Tia Bia aposta na comida tradicional portuguesa. O restaurante na Estrada Nacional 2, junto à localidade do Barranco do Velho, em Salir, Loulé, já tem muitas histórias para contar. Há cerca de 30 anos recebeu o nome de A Tia Bia e nesta casa o rei é a carne, com destaque para o cabrito e o borrego. Os clientes também pedem muito as migas de bacalhau e camarão.