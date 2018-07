Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Algarve para todos os gostos

Há muito para fazer ao longo do dia. E da noite.

Por João Mira Godinho e Rafael Duarte | 01:07

Os areais algarvios são, nesta altura do ano, o destino para milhares de portugueses que rumam a sul, para as férias de verão. À sua espera há muito mais do que sol e praia, numa região que, cada vez mais, procura agradar aos visitantes, com um variado leque de ofertas.



A qualquer hora do dia (ou da noite) há propostas para todos os gostos e, claro, bolsas. Concertos, com nomes consagrados da música nacional, festivais gastronómicos, espaços noturnos de diferentes estilos, jogos de futebol com algumas das melhores equipas nacionais e, claro, atividades para a praia, são apenas algumas das hipóteses para tornar as férias ainda melhores.



E quando o que apetece é mesmo não fazer nada, uma esplanada, com vista para o mar, é sempre uma solução para relaxar, com uma bebida e uma refeição ligeira para recuperar o corpo dos meses de trabalho.



A dificuldade é escolher.



As praias não são o único destino

Benfica e Porto têm jogos agendados para o Algarve durante o verão. Para os mais jovens, até há treinos de futebol, com dois antigos craques ingleses. Ainda no campo do desporto, já é possível fazer surf ou bodyboard numa piscina. E para atividades no mar, o twister é uma das novidades deste verão.



Ouvir um concerto de música clássica na praia, provar as típicas sardinhas de Portimão ou o marisco da ria Formosa são outras das opções, que demonstram que as praias não são o único destino, durante o dia, para quem escolhe o Algarve para passar férias. À noite, o renovado Água Moments - agora Soul by Moments, o Lick e o Bliss são apenas três das muitas variadas propostas que existem, um pouco por toda a região.



Na cultura, em Silves, há cinema ao ar livre e, em Tavira a aposta são os concertos. E convém não esquecer a Concentração de Motos de Faro, uma das maiores da Europa.



Feiras medievais no mês de agosto

Há vários anos que Castro Marim, primeiro, e Silves, depois, organizam feiras medievais no mês de agosto, para atrair visitantes. As duas localidades fazem verdadeiras viagens ao passado, recriando o imaginário daquela época histórica.



Este ano, a Fera Medieval de Silves realiza-se de 10 a 19 de agosto. Três dias depois, a 22, arrancam os Dias Medievais de Castro Marim, que se prolongam até dia 26. Espetáculos, gastronomia e artesanato são algumas das atrações dos dois eventos.



PLANOS

Primeiros jogos de Benfica e Porto

A época futebolística nacional vai dar os primeiros pontapés no Algarve. Assim é, pelo menos, para Benfica e Porto, que têm jogos agendados para a região este verão. Os encarnados vão defrontar o Lyon, na Eusébio Cup, dia 1 de agosto, no Estádio do Algarve. Já o Porto vai mesmo realizar o estágio de pré-época em Lagos, entre 16 e 25 de julho, com três jogos: frente ao Portimonense, dia 17, contra o Lille, a 20, e Everton, a 22.



Treinar com craques ingleses

Ainda no futebol, o Pine Cliffs, em Albufeira, vai oferecer a oportunidade de treinar com velhas lendas do futebol inglês. De 27 de julho a 3 de agosto, Andy Cole e Joleon Lescott vão dar treinos para jovens com idades entre os 6 e os 16 anos.



Cinema ao ar livre em Silves

A Câmara de Silves e o Cineclube de Faro organizam uma série de projeções de cinema ao ar livre, em julho e agosto, há sessões dia 14 de julho, com o filme ‘Gatos’, em Alcantarilha, dia 21, ‘Ruth’, em Algoz, ‘Médico de Província’, 28, em Tunes e, a 4 de agosto, ‘Soldado Milhões’, em S. Marcos da Serra.



Apanhar ondas numa piscina

Na Oura, em Albufeira, o xFlow oferece a oportunidade de se fazer surf ou bodyboard numa piscina. O espaço inclui outras atrações e tem também serviço de bar, com bebidas e comida.



Tavira aposta nos concertos

Pelo Palácio da Galeria, em Tavira, vão passar a israelita Noa e Teresa Salgueiro, dia 24 de julho, Carolina Deslandes, a 6 de agosto, e Gisela, dia 23 do mesmo mês, como parte da animação de verão da câmara.



Sardinha é rainha em Portimão

Desde sempre que a sardinha assada é uma atração de Portimão. Nos últimos anos, o Festival da Sardinha local tem dado destaque à iguaria, juntando-lhe animação musical. A edição de 2018 realiza-se entre 1 e 5 de agosto, e conta com concertos de Xutos & Pontapés, Raquel Tavares, Ana Bacalhau e Black Mamba.



Faro torna-se capital das motos

Não há verão sem Concentração de Motos de Faro, um período em que a cidade se transforma na capital das duas rodas. De 19 a 22 de julho, no Vale das Almas, junto ao aeroporto, há tudo o que está relacionado com o universo motard, há concertos (Xutos, Jorge Palma e Vítor Bacalhau, entre outros), e os clássicos shows de striptease.



Boia leva até 10 aos saltos no mar

Chama-se Twister, e é uma novidade entre os entretenimentos aquáticos. Trata-se de uma boia gigante, com capacidade para até 10 pessoas, que é puxada, aos saltos, por um barco, no mar. É uma das atrações da praia da Oura, em Albufeira.



Moments agora são Soul

Na noite algarvia, nos últimos anos, o Água Moments, em Vilamoura, foi um espaço em destaque. Este ano o nome mudou para Soul by Moments, mantendo o espírito, à noite, com festas temáticas e música de dança, mas também aberto de dia, com refeições leves. O restaurante também foi remodelado.



Dançar ao som de DJ

Desde que mudou de nome para Lick, a antiga Kadoc, entre Vilamoura e Albufeira, ganhou uma nova vida. O grande destaque do espaço, que abre a 14 de julho, vai para as festas com DJ. Dillaz, Putzgrilla, Valas e Piruca são alguns dos nomes que vão passar por lá este verão.



Festas todas as noites

A 20 de julho abre outro dos espaços emblemáticos das noite de verão algarvias. O Bliss, em Vilamoura, tem festas temáticas todas as noites, até ao encerramento, agendado para 26 de agosto.



Festival F encerra verão

Assume-se como o ‘o último grande festival do verão’, e talvez seja verdade. O Festival F realiza-se entre 30 de agosto e 1 de setembro, na Vila Adentro, em Faro. Salvador Sobral, Dead Combo, Rodrigo Leão, Sérgio Godinho e The Gift são alguns dos artistas anunciados.



Festival do marisco

O Festival do Marisco de Olhão é um dos que se realiza há mais tempo. Aos ‘frutos’ da ria Formosa junta-se a habitual animação musical. Agir, Pedro Abrunhosa, Ana Moura, Vanessa da Mata, Calema e Xutos são os artistas deste ano, entre 10 e 15 de agosto.



Música clássica à beira mar

A Orquestra Clássica do Sul vai apresentar um concerto no areal da praia da Rocha, dia 8 de agosto, às 19h30. O espetáculo assinala a atribuição do ‘Prémio Portugal Cinco Estrelas 2018’ à praia.