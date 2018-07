Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Facebook quer fazer 'reality show' com Cristiano Ronaldo

Rede social e o jogador estarão a negociar 13 episódios, por 8.5 milhões de euros.

O Facebook estará a negociar com Cristiano Ronaldo a realização de um 'reality show' sobre o dia a dia do craque português, do tipo 'Keeping Up With The Kardashians', exibido pelo do 'Canal E!'. A notícia foi revelada pela revista 'Variety'.



A ideia seria mostrar como vive e o que faz o jogador, em 13 episódios, um pacote que estará a ser negociado por 10 milhões de dólares, cerca de 8,5 milhões de euros.



Recorde-se que o internacional português está de saída do Real Madrid para a Juventus.