Filha de José Mourinho tem partilhado fotografias em cenário de sonho.

Por Miguel Azevedo e Luís Duarte Sousa | 01:30

A paradisíaca ilha de Big Major Cay, nas Bahamas, foi o destino escolhido pela família Mourinho para uns dias de descanso. As imagens de sonho têm sido partilhadas nas redes sociais por Matilde Mourinho, filha do treinador do Manchester United.