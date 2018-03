Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fátima Lopes arrasa com nova coleção

Estilista inspirou-se na música.

08:46

A estilista Fátima Lopes apresentou este domingo, em Paris, a sua nova coleção outono/inverno, que tem como tema de inspiração a música.



O desfile aconteceu no salão nobre da Câmara Municipal de Paris, numa altura em que a capital francesa acolhe a Paris Fashion Week, que termina amanhã.



A próxima estação fria da designer foi concebida com peças inspiradas em vários estilos musicais.



O resultado é uma coleção "muito gráfica e a mais sofisticada dos últimos anos em termos de materiais e de detalhes", nas palavras da estilista portuguesa com mais participações em Paris.