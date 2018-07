Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feira de Sant’Iago regressa a Setúbal

Tema deste ano são os vinhos da península, com 40 produtores presentes.

Por Rogério Chambel | 21:29

É já neste sábado que começa mais uma edição da tradicional Feira de Sant’Iago. Com mais de quatro séculos de história, é dos maiores eventos do Sul do País. O tema deste ano são os vinhos da Península de Setúbal, que estarão representados pelos seus 40 produtores, no pavilhão dos vinhos.



Até 5 de agosto são muitas as propostas. O cartaz musical é de luxo: Matias Damásio, Richie Campbell, Mão Morta, Emanuel, Gisela João, D.A.M.A, Fernando Daniel, The Gift, são alguns dos muitos nomes que vão passar pelos vários palcos.



Além das tradicionais barraquinhas, carrosséis e carrinhos de choque há ainda uma quinta pedagógica, uma pista de BMX, insufláveis, e um picadeiro onde pode dar umas voltas de cavalo ou pónei.



A feira conta ainda com um slide de 140 metros, uma roda-gigante com vista para a cidade, oficinas de artesanato e um serviço de aluguer de transportes elétricos individuais para deslocações no recinto.



A entrada no recinto é gratuita.