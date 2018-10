Polémica nas redes sociais surge depois de jornalista se despedir dos telespectadores com "até segunda-feira se Deus quiser".

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Fernanda Câncio não gostou de ouvir Dina Aguiar na sexta-feira, no programa ‘Portugal em Direto’ da RTP 1/RTP 3, a despedir-se do público com um "até segunda- -feira, se Deus quiser".Decidiu, então, criticar a jornalista nas redes sociais e questionar a estação pública sobre o teor do discurso. "Isto é o quê? A televisão da paróquia?", escreveu.