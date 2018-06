Primavera Sound 2018 gera mais de 15 milhões de euros para o Porto

30% a 40% dos visitantes do Festival do Porto são estrangeiros.

13:41

O festival Primavera Sound, no Porto, que arranca esta quinta-feira, "vai gerar um retorno de mais de 15 milhões de euros", com 30% a 40% de visitantes estrangeiros, conclui um estudo do Núcleo de Investigação do ISAG.

Em entrevista à agência Lusa, a coordenadora do Núcleo de Investigação do Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG), Ana Borges, avançou que o festival NOS Primavera Sound do ano passado teve um impacto económico de "15,6 milhões de euros, nos três dias do evento", e que aqueles ganhos consideravam os gastos dos visitantes no interior do recinto do festival, e os gastos na cidade do Porto, não contando com a despesa nos bilhetes para entrar no festival.

"Este valor, com base numa projeção (...), vai ser superado [em 2018], uma vez que se espera um maior número de estrangeiros a participarem no evento", com mais de 30% dos visitantes de origem não portuguesa, avançou à agência Lusa Ana Borges, investigadora e coordenadora do estudo intitulado "Públicos e impacto económico do evento NOS Primavera Sound", que traça o perfil do visitante e as projeções sobre o impacto económico do festival, que termina no sábado, dia 09 de junho, na cidade do Porto.