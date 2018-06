Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filha de Beyoncé e Jay-Z esconde-se ao ver vídeo intímo dos pais

Reação de Blue, de seis anos, captada em vídeo, está a tornar-se um fenómeno viral na Internet.

09:45

Haverá algo mais embaraçoso para uma criança do que ver os pais em situações intimas? Para Blue Ivy, a primogénita de Beyoncé e Jay-Z, parece não haver. A menina de seis anos protagonizou um momento que se está a tornar viral na Internet e a conquistar o coração dos fãs.



Durante o concerto dos pais em Londres, que estão em digressão mundial com 'On The Run II', Blue, que estava a assistir ao espetáculo, mostrou-se muito embaraçada quando apareceu um vídeo em que os artistas apareciam em situações mais 'atrevidas'.







A filha mais velha do casal fez 'caretas' e mostrou até um certo desprezo pelo que via. Tapou os olhos e escondeu-se atrás da grade, só voltando a olhar quando se sentiu segura para voltar a fitar o ecrã.



Blue fazia-se acompanhar por uma amiga que se mostrou sempre indiferente perante aquilo que via. Não é claro quais as imagens exibidas durante este momento específico do espetáculo, mas de acordo com alguns utilizadores do Twitter, o vídeo foi captado quando os pais de Blue apareciam semi-nus deitados na cama. Já outros garantem ser a cena em que Beyoncé dança para Jay-Z numa lingerie sexy.



"Isto é como aqueles momentos embaraçosos em que dá uma cena de sexo num filme que estás a ver com a tua mãe e tens de fingir que nem sabes o que aquilo é...como te compreendo Blue", escreveu uma internauta no Twitter.



Para além de Blue, o casal Beyoncé e Jay-Z têm ainda mais dois filhos, os gémeos Sir e Rumi. "Everything is love" é o nome do novo álbum conjunto dos artistas, lançado no sábado passado de surpresa, sem qualquer promoção ou publicidade.