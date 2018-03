Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filha de Oceano vira repórter de televisão

Fabiana é a aposta da SIC para o ‘E-Especial’, apresentado por Ricardo Pereira.

A filha do ex-futebolista Oceano é a nova aposta da SIC como repórter de entretenimento.



Fabiana Cruz, de 25 anos, vai assumir a condução de todas as reportagens exteriores do programa ‘E-Especial’, apresentado por Sofia Cerveira e Ricardo Pereira.



Licenciada em Jornalismo, a jovem também concorreu ao casting do programa ‘CC All Stars’, da SIC Radical, mas foi mesmo a ‘casa mãe’ que a agarrou para começar a dar os primeiros passos na televisão.



Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, Fabiana tem causado furor nos corredores de Carnaxide devido à sua sensualidade e à forma ousada como se apresenta no canal televisivo.