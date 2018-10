Filha de Tony Carreira pedida em casamento

Namorado de Sara Carreira utilizou as redes sociais para fazer o especial pedido.

Ver esta publicação no Instagram Wedding mood Uma publicação partilhada por Sara (@saracarreiraoficial) a 29 de Set, 2018 às 9:06 PDT

A filha de Tony Carreira, Sara Carreira, assumiu em abril deste ano um relacionamento com João Direitinho através das redes sociais, desta vez foi o namorado a ir mais longe e a deixar um pedido de casamento numa das fotos de Sara no Instagram.O comentário de João Direitinho deixou os seguidores de Sara deliciados com o momento.O "casas comigo?", de João Direitinho, deixa no ar a incógnita de estar para breve o próximo passo na relação com a filha de Tony Carreira.