Filhos de craques já têm ‘bombas’

Ronaldo e Rui Patrício oferecem minicarros de luxo aos filhos.

09:47

Ainda faltam mais de duas semanas para o Natal, mas em casa de alguns futebolistas as crianças já começaram a ser presenteadas com brinquedos de luxo.É o caso de Cristiano Ronaldo e Rui Patrício que ofereceram aos filhos verdadeiras ‘bombas’ de trazer por casa. Nas redes sociais, as companheiras dos portugueses, Georgina Rodríguez e Vera Ribeiro, partilharam imagens dos mais novos lá de casa ao volante de miniaturas de Mercedes e BMW, que são telecomandadas à distância pelos pais.