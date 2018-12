Estado de saúde de Joaquim Bastinhas agrava-se e cavaleiro volta a estar em coma induzido

Após a terceira cirurgia em duas semanas, o estado de saúde do popular cavaleiro sofre novo agravamento.

As últimas semanas de Joaquim Bastinhas têm sido de grande preocupação e dramatismo. O cavaleiro de Elvas continua internado nos cuidados intensivos do Hospital da Cruz Vermelha.

Segundo a FLASH!, na sexta-feira, dia 30, o estado de saúde do cavaleiro voltou a agravar-se e a equipa médica voltou a induzir o coma. A situação continua grave mas estabilizada.



A família mantém-se ao lado do cavaleiro, com esperança na sua recuperação. Até agora, a mulher, Helena Nabeiro, e os filhos, Marcos e Ivan, estão remetidos ao silêncio.

Recorde-se que o popular cavaleiro tauromáquico, de 62 anos de idade, está internando há mais de três semanas no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, por causa de um pólipo nos intestinos. Complicações no pós-operatório obrigaram a que Joaquim Bastinhas fosse colocado em como induzido. A situação clínica manteve-se grave mas estável.

Ligeiras melhoras permitiraram que saísse do coma mas novas complicações obrigaram a nova intervenção cirúrgica aos instestinos – a terceira no espaço de apenas 2 semanas – na segunda-feira, dia 26 de novembro.