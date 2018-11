Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado de saúde de Joaquim Bastinhas evolui favoravelmente

Apesar das melhorias, cavaleiro continua na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Cruz Vermelha.

09:36

Apesar de ter saído do coma induzido há dois dias, Joaquim Bastinhas continua na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.



No entanto, o estado de saúde do cavaleiro tauromáquico, de 62 anos, evolui favoravelmente. "Tem estado a reagir muito positivamente, mas ainda se encontra sob o efeito de relaxantes e sedativos", avança uma fonte ao blog Farpas.



Joaquim Bastinhas, recorde-se, está internado há mais de uma semana devido a complicações decorrentes de uma cirurgia a um pólipo nos intestinos.