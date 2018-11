Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cavaleiro Joaquim Bastinhas luta pela vida após cirurgia

Complicações no pós-operatório estão na origem do agravamento das condições de saúde do cavaleiro.

18:12

O cavaleiro Joaquim Bastinhas está a lutar pela vida depois de o seu estado de saúde se ter agravado na última semana após ter sido sujeito a uma cirurgia à região abdominal, sabe o CM.



Complicações no pós-operatório estão na origem do agravamento das condições de saúde do cavaleiro que continua internado em estado crítico.



Joaquim Bastinhas é considerado um dos mais populares cavaleiros portugueses e voltou este ano às praças nacionais após ter sofrido um acidente grave há três anos.