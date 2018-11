Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado de saúde de Joaquim Bastinhas apresenta ligeiras melhorias

Cavaleiro está internado após ter sido operado a um pólipo nos intestinos.

09:41

Internado há mais de uma semana no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, e em coma induzido, na sequência de complicações decorrentes de uma cirurgia a um pólipo nos intestinos, Joaquim Bastinhas sofreu ontem ligeiras melhorias. "Está a ser equacionada a hipótese de o tirar do coma para ver como reage", diz uma fonte próxima do cavaleiro tauromáquico de 62 anos.



Este internamento acontece numa altura em que Bastinhas mostrava já estar completamente recuperado do acidente que sofreu há três anos, quando foi atropelado por uma máquina agrícola.