Filho de Custódia Gallego morre aos 32 anos

Atriz de 59 anos está a viver dias de dor com a morte de Baltazar, vítima de cancro.

19:32

Sexta feira, 25 foi um dia muito duro para a atriz Custódia Gallego. A estrela da SIC despediu-se do filho mais velho, que estava a lutar contra um cancro, avança a FLASH! Segundo o site FLASH! apurou, Baltazar Gallego, músico, morreu vítima de complicações devido a um cancro. "Ele estava já em remissão mas estava com as defesas muito em baixo e acabou por falecer", conta fonte próxima da atriz."A Custódia tinha esperança que ele superasse a doença mas infelizmente não foi possível", continua a mesma fonteA notícia caiu como uma bomba na vida da atriz que, segundo os amigos ficou muito debilitada.Os amigos tem sido um dos grandes apoios da estrela da SIC que segundo o site FLASH! disse o último adeus ao filho na segunda feira, 27.