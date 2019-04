Folclore português é património histórico e cultural imaterial do Rio de Janeiro

Por Lusa | 13:23

O folclore português "e todas as suas manifestações artísticas" foram declarados património histórico e cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, com vista à preservação da cultura e da memória portuguesa.

Segundo informação disponível no 'site' oficial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, "o Folclore Português, e todas as suas manifestações artísticas, como o fandango, a dança de roda, a valsa de dois passos, a chotiça, o corridinho, o vira, o verde-gaio e todas as demais manifestações artísticas de domínio público", foram declarados "património histórico e cultural, de natureza imaterial, do Estado do Rio de Janeiro".

O objetivo, lê-se no 'site', é "preservar a cultura e a memória portuguesa", naquele estado brasileiro.