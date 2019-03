Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Francisco J. Marques responde ao Benfica: "Nós não somos como vocês"

Diretor de comunicação do FC Porto fala em em "coação" e "mentiras".

31.03.19

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, respondeu à publicação do Benfica sobre a arbitragem do encontro entre Sp. Braga e FC Porto, falando em "coação" e "mentiras".



"Quem tem todos os jogos de quatro campeonatos em investigação, quem passa pela vergonha de ouvir testemunhos sob juramento acusar de tentativa de suborno devia ter decoro. Intolerável é esta coação sob a arbitragem, ainda por cima baseada em mentiras. Nós não somos como vocês", escreveu o responsável portista no Twitter.