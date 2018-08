Fusões e aquisições caem 45% em julho em Portugal para 15 transações no montante de 952 ME

Por Lusa | 11:43

O mercado de fusões e aquisições em Portugal registou 15 transações, caindo 45% em julho, face ao mesmo mês do ano passado, para 952 milhões de euros, segundo o relatório do mercado transacional de Portugal.

Segundo o relatório mensal da Transactional Track Record (TTR), desde o início do ano, foram registados no país 173 negócios, o que representa uma redução de 16,8% face ao mesmo período de 2017.

Do total de transações, 71 divulgaram um valor superior a 14,9 mil milhões de euros, refletindo um crescimento de 77,7% face ao período homólogo do ano anterior e que foi fortemente influenciado pela oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela China Three Gorges sobre a EDP -- Energias de Portugal em maio, avaliada em 9,1 mil milhões de euros.