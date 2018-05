Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolistas dedicados à família nas férias

Com o fim do campeonato, é tempo de descanso.

10:48

Para muitos foi um ano intenso e de muito trabalho. Os campeonatos chegaram ao fim e é tempo de aproveitar todos os minutos ao lado das famílias.



No caso de Salvio, os dias de descanso não são muitos, uma vez que já começou os treinos da seleção da Argentina para o Mundial, no próximo mês. Apesar disso, o jogador que representa o Benfica conseguiu uns dias para se divertir com a mulher, Magali, e com os amigos.



Em Espanha, a representar o Barcelona, Nelson Semedo aproveitou para ir a Salou e desfrutar de uns dias de verdadeira adrenalina no parque de diversões Portaventura. Os momentos de diversão têm sido partilhados nas redes sociais.



Quem também procurou adrenalina foi Pizzi. O futebolista está no Dubai com a mulher, Maria Barros, e com o filho Afonso. O casal aproveitou para fazer kitesurf e mostrou-se muito animado.



Héctor Herrera rumou até Cancún, no México, e tem mostrado o verdadeiro paraíso que escolheu para relaxar. João Carvalho e Júlio César têm aproveitado para dedicar o tempo às suas mais que tudo.