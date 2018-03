Gabriela da Casa dos Segredos protagoniza produção ousada

Aos 19 anos, a jovem do Algarve protagonizou a ‘Pose’ da revista ‘Vidas’.

Por André Filipe Oliveira e Vânia Nunes | 08:39

Entrou tímida e tem mostrado algumas reservas no que respeita à relação com o resto do grupo da ‘Casa dos Segredos’, TVI. No entanto, fora do reality show, Gabriela Santana já mostrou a sua ousadia.