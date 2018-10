Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Ganhem vergonha suas medíocres, amem os vossos filhos", afirma Liliana Aguiar

Empresária usou o Instagram para dar a sua opinião.

14:58

Liliana Aguiar utilizou as redes sociais para falar sobre as mulheres que proíbem os homens de estar e de ver os filhos em casos de divórcio. A empresária pede justiça e afirma que a "violência psicológica a crianças devia ser punica com prisão perpétua".



A antiga apresentadora tem dois filhos de pais diferentes e está neste momento grávida do terceiro.



Leia a publicação na integra:

"Tanta mulher por ai mal resolvida,que teimam em tentar prejudicar quem está feliz. E quando utilizam os filhos como bonecos para prejudicar os progenitores. Violência psicológica a crianças devia ser punida com prisão perpétua, assim estas mulheres iam parar ao sítio certo.

Ganhem vergonha suas medíocres, amem os vossos filhos e deixem os pais estarem com eles até porque vocês é que deviam ser proibidas por lei de respirar o ar que eles respiram. Uma mãe que proíbe um pai de ver e estar com um filho devia ser presa e mal tratada .

Os filhos são seres preciosos e nunca devem ser envolvidos nos desentendimentos dos adultos . A justiça em Portugal cada vez está melhor a tratar destes assuntos, mas falta punir estas mulheres.