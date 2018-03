Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gelato Davvero abriu nova loja em Santos

Gelataria italiana tem já seis lojas.

Por Paulo Fonte | 09:30

A aventura teve início em 2015, quando dois amigos italianos, de Roma, decidiram lançar a Gelato Davvero. Filippo Licitra e Riccardo Farabegoli têm agora seis lojas em Portugal - quatro em Lisboa, uma em Aveiro e uma outra em Olhão. A última a abrir portas, em fevereiro, fica em Santos, na capital. Trata-se da loja-fábrica e substitui o espaço antes ocupado na Praça de São Paulo, no Cais do Sodré.



Na primavera, a nova localização terá também uma esplanada e um gelato-bar, com gelados alcoólicos. Mais tarde, já no verão, está equacionado abrir um novo local de venda, desta vez em Almada.



Como elucida Riccardo, Davvero - ‘verdadeiro’ - tem a sua explicação "pelos gelados verdadeiros que serve, sem conservantes, sem aditivos, com base em receitas artesanais".



Os mais procurados são os de chocolate e morango, quanto a preços começam nos 1,75 €, com dois sabores, e vão até aos cinco euros.



A nova loja fica na avenida D. Carlos I, 39, e está aberta das 12h00 às 21h00.