George e Charlotte vão ser meninos das alianças no casamento do príncipe Harry

Cerimónia realiza-se este sábado no Castelo de Windsor, em Inglaterra.

09:50

O príncipe George e a princesa Charlotte, filhos de William e Kate Middleton, vão ser os meninos das alianças no casamento do príncipe Harry e de Meghan Markle, que se realiza este sábado no Castelo de Windsor, em Inglaterra.



O anúncio foi feito pelo Palácio de Kensington. Entre os convidados para o mesmo cargo estão também os afilhados de Harry e Meghan, bem como as filhas das melhores amigas de Meghan, Benita Litt e Jessica Mulroney.



O casamento vai contar, no total, com 10 meninos das alianças.



Louis, o filho mais novo de William e Kate, não deverá estar presente na cerimónia, uma vez que ainda nem sequer tem um mês de vida.