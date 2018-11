Gigantes norte-americanos do jogo garantem mais de metade das suas receitas em Macau

Por Lusa | 07:36

Mais de metade das receitas dos três gigantes norte-americanos do jogo proveem de Macau e não dos Estados Unidos, um resultado que reforça a posição do território administrado pela China como capital mundial do jogo.

A Las Vegas Sands, MGM Resorts e o grupo Wynn Resotrs apresentaram no terceiro trimestre do ano receitas em Macau de cerca de 4,05 mil milhões de dólares (3,57 mil milhões de euros): um montante que representa 55,6% dos resultados globais que incluem o valor assegurado nos EUA.

Ao todo, os três grupos arrecadaram no terceiro trimestre 8,05 mil milhões de dólares (7,1 mil milhões de euros) nas operações em Macau, Estados Unidos e nos restantes países onde têm investimentos.