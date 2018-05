Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Gostava de ter sido mais amado”, diz José Cid

Cantor lembrou os pais.

09:32

Frontal, impactante, indiscreto e intimista. José Cid apresentou-se assim, ontem, no ‘Alta Definição’, da SIC, no qual falou da família, dos pais, do tempo em que fugia de casa para cantar e da infância num colégio jesuíta.



"Os meus pais não eram muito carinhosos. O meu pai era muito frio", disse. "Gostava de ter sido mais amado pelas pessoas que amei", afirmou o cantor, que ainda se referiu à filha, Ana Sofia Cid.



"Acho que ela nunca me disse que me ama, mas a minha filha continua a ser o amor da minha vida". Aos 76 anos, Cid disse que é mais sexy do que parece, reconheceu ser irreverente e garantiu que ainda está longe de se retirar.