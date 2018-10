Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Helsínquia: uma cidade calma, culta, e de muitas saunas

Capital da Finlândia tem poucas horas de sol no inverno e dias longos no verão.

Por Cátia Nobre | 23:41

Não costuma ser o destino mais provável de férias, mas é uma agradável surpresa num périplo pelo norte da Europa. Comece pelo centro de Helsínquia e admire a praça do Senado, suba a escadaria e entre na Catedral, com as inconfundíveis cúpulas verdes.



Siga até à zona ribeirinha e prove iguarias como carne de alce ou peixe frito. Continue junto ao mar e contemple as esplanadas e construções navais que caracterizam esta cidade no Golfo da Finlândia.



A Galeria Nacional é local obrigatório para quem admira arte, do clássico ao moderno. É muito fácil circular pela cidade, a pé ou de transportes. Se tiver tempo, fazê-lo a pé oferece toda a segurança.



Não se esqueça de que está no país das saunas, procure uma pública e sinta-se como um finlandês.



À beira do Báltico ergue-se o mercado mais famoso do país

A praça do Mercado está rodeada de alguns dos mais nobres edifícios da capital finlandesa como o palácio presidencial, a câmara municipal ou a Catedral Uspenski. É o mercado mais famoso do país e nele pode encontrar de tudo.



Eis o essencial: peixe fresco acabado de pescar e vendido nos barcos que atracam no porto em frente; fruta da época; carne de alce; produtos artesanais feitos em pele e madeira, e souvenirs. É frequentado por turistas mas também por locais.



Cuidado com as gaivotas que não hesitam em atacar por comida.



Circular na cidade

Apesar de ser uma cidade pequena, dispõe de uma rede de transportes exemplar. Desde 2010 que a região metropolitana de Helsínquia tem um sistema de transporte público integrado, o que significa que um único bilhete pode ser usado em todos os meios disponíveis na cidade. No centro da capital, por exemplo, o bilhete custa 2,20 € e pode ser usado durante 80 minutos.



O preço é baixo, tendo em conta o nível de vida do país. Para adquirir os bilhetes deve instalar uma aplicação no telemóvel e os pagamentos são feitos por cartão de crédito ou na conta do próprio telemóvel. Pode também comprar bilhetes em quiosques em vários pontos de Helsínquia.



FICHA DE VIAGEM

Como ir

Há voos diretos de Lisboa para Helsínquia, com um valor a rondar os 280 €, ida e volta. Se voar do Porto, não conte com ligações diretas à capital da Finlândia.



Onde ficar

O Hotel Omena é uma das opções mais baratas, e com qualidade, que irá encontrar. Os preços rondam os 80 € por noite. Não tem receção, é-lhe dado um código para entrar no quarto. A localização é muito boa.