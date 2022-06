Homem usa pau com vidros cravados para golpear outro na cabeça e pescoço até à morte

A Polícia Judiciária identificou e deteve um homem pela suspeita de prática de um crime de homicídio qualificado. O crime aconteceu em Lagos no final da tarde do dia 14 de junho, terça-feira, onde o homem usou um fragmento de vidro e um pau com pregos numa das extremidades para golpear a vítima na cabeça e no pescoço, lesões que vieram a revelar-se fatais.

O crime foi cometido num quadro de consumo de estupefacientes, quando ambos se encontravam numa casa, naquela cidade.





O detido com 46 anos será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.