Ilibado do crime de homicídio homem suspeito de sodomizar e matar funcionário ucraniano

O Tribunal de Matosinhos ilibou, esta terça-feira, Danny Eusébio do crime de homicídio qualificado e escravidão do funcionário ucraniano Oleg. Foi condenado a um ano de pensa suspensa pelo crime de profanação de cadáver.



O coletivo de juízes afirmou que não havia provas para condenação. A presidente do coletivo assegurou ainda que ninguém sabe ao certo o que aconteceu, desconhecendo-se a hora e o local onde o funcionário foi morto.



Os outros três arguidos, mãe, mulher e sócio do principal suspeito, acabaram condenados também a uma pena suspensa de um ano por profanação de cadáver.

Apesar de a condenação ter sido pena suspensa de um ano, o Ministério Público pediu uma pena de 18 anos de cadeia.

O crime ocorrido a 10 de junho de 2021, tinha como suspeito Danny Eusébio de ter matado o funcionário, de 51 anos, nas estufas que explorava, na Póvoa de Varzim. No dia do crime, terá ido com Oleg, beber um café e compraram duas bebidas alcoólicas. Voltaram às estufas, onde a vítima vivia em condições desumanas, e terá sido depois de ingerirem as bebidas que o crime aconteceu.



Oleg foi agredido, tendo ficado com lesões na cabeça, cara e membros. Foi sodomizado com um objeto contundente, ficando a esvair-se em sangue. Segundo a autópsia, foram as lesões na zona anal que provocaram a morte.