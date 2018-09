Incêndio em dois armazéns nas Caldas da Rainha

Dezenas de operacionais combatem as chamas que estão a consumir dois pavilhões.

Por Lusa | 06:51

Um incêndio em dois armazéns na localidade de Tornada, no concelho das Caldas da Rainha, está a ser combatido esta terça-feira de manhã por meia centena de bombeiros, segundo uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.



O alerta para o incêndio, na zona de Tornada (União de Freguesias de Tornada e Salir do Porto), foi dado às 05h41, encontrando-se cerca das 06h45 ainda por dominar.



Fonte do CDOS de Leiria não tinha cerca das 06h45 mais pormenores sobre o fogo que mobilizava àquela hora 50 bombeiros, apoiados por 15 veículos.