Atriz partilha momento feliz com Gabriela Sobral.

26.02.18

A felicidade de Inês Herédia é partilhada com os seus seguidores nas redes sociais. A atriz, que deu o nó no passado dia 10 com Gabriela Sobral, tem revelado o orgulho em ser uma mulher casada. Numa das fotografias que divulgou, a atriz de 'Paixão' fez questão de mostrar a recente aliança de casamento.