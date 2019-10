Interioridade e emigração no festival de curtas-metragens do Cine Clube de Viseu

A interioridade é o tema da próxima edição do Vista Curta, festival de curtas metragens do Cine Clube de Viseu, que tem este ano por convidado o realizador José Vieira e o seu cinema sobre emigração, disseram hoje os organizadores.

A exibição de "Vitalina Varela", de Pedro Costa, Leopardo de Ouro no Festival de Locarno, e a presença de cineastas como João Botelho e Regina Pessoa reforçam igualmente a programação do certame, que decorre de 29 de outubro a 02 de novembro.

"O início e o fim do festival têm como panorama o cineasta José Vieira, que é o autor em destaque nesta edição, porque serão projetados quatro longas metragens, todas inéditas no Cine Clube de Viseu, e com uma importância grande no sentido de ser uma das principais cinematografias a estudar e a ter uma representação sobre a questão da emigração portuguesa, que foi particularmente importante, também nesta região, e também na questão da interioridade", explicou o presidente do Cine Clube, Rodrigo Francisco.