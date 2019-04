Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Isabel da Silva Mendes anuncia candidatura à Ordem dos Advogados

Candidate é vice-presidente da direção da Associação de Advogados Sem Fronteiras de Língua Portuguesa.

Isabel da Silva Mendes anunciou esta quarta-feiraser candidata a bastonária da Ordem dos Advogados, nas próximas eleições marcadas para novembro.



Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a advogada, com 30 anos de experiência, assume a candidatura sob o mote de devolver a Ordem aos advogados e como maior prioridade "pôr ordem na Ordem, abrir as portas aos advogados, dar-lhes a confiança perdida e renovar a esperança no futuro".



Atualmente a desempenhar as funções de vogal relatora do Conselho de Deontologia de Lisboa da Ordem dos Advogados Isabel da Silva Mendes destaca a defesa intransigente dos direitos dos advogados e das suas condições de vida.



A candidata quer também devolver confiança aos advogados, preparando-os para as novas formas e matérias de Direito que as novas tecnologias e a Inteligência Artificial irão levantar, negociar com o Governo os valores tabelados para pagamento de honorários no Apoio Judiciário e combater a procuradoria ilícita.



Em declarações escritas, Isabel da Silva Mendes diz que a sua candidatura pretende "servir a advocacia, os advogados e os cidadãos e não servir-se destes em circunstância alguma".



"Exerço a advocacia nos tribunais, hoje em prática societária, outrora em prática individual e estou inscrita no Apoio Judiciário. Conheço bem a vida dos advogados, da Ordem, da classe porque vivo, in loco, os mesmos problemas. Mas há que dar esperança aos advogados, porque o futuro promete e a todo o momento surgem novos desafios aliciantes que requerem uma preparação contínua".



Isabel da Silva Mendes é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Lisboa e tem várias pós-graduações.



É vice-presidente da direção da Associação de Advogados Sem Fronteiras de Língua Portuguesa é júri de provas de admissão no Centro de Estudos Judiciários e júri de provas de agregação na OA.



Até ao momento são conhecidas a intenção de se candidatarem às eleições da Ordem, o atual bastonário Guilherme Figueiredo, o presidente do Conselho Regional de Lisboa da OA António Jaime Martins e o atual presidente do conselho superior da Ordem Luís Menezes Leitão.