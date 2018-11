A ex-namorada de José Carlos Pereira teve o seu primeiro filho com o marido, Francisco Nunes, com quem está casada desde setembro.

15:22

Já nasceu o terceiro filho de Liliana Aguiar, Santiago Aguiar Nunes, fruto da relação com Francisco Nunes, com quem começou a namorar no início deste ano e casou em setembro."Estamos muito felizes", escreveu a empresária na legenda da primeira fotografia do bebé no Instagram.Liliana, de 38 anos de idade, já é mãe de Salvador, que faz 2 anos em janeiro, fruto da relação com José, e de Miguel, de 10 anos, da relação com António Miguel Tavares, basquetebolista do Benfica.Francisco também já tem 2 filhos.