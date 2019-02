Jerónimo avisa Governo que "não basta sentar-se à mesa" com os professores

Líder comunista assegurou que o PCP procurará "as melhores contribuições e soluções".

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, avisou esta terça-feira o governo que "não basta sentar-se à mesa com os professores", e pediu um "diálogo efetivo" para concretizar o que está previsto no Orçamento do Estado.

Questionado que iniciativas pode tomar o partido no parlamento, o líder comunista assegurou que o PCP procurará, no quadro da Assembleia da República, "as melhores contribuições e soluções", mas remeteu o papel essencial para o executivo socialista, até por considerar que a legislação "já existe".

"Deveria ser o próprio Governo a assumir com naturalidade este facto: o OE reconhece este direito aos professores, não está em causa esse direito, está em causa a questão do tempo e do modo, onde existe grande disponibilidade dos professores", afirmou Jerónimo de Sousa aos jornalistas, à margem de uma visita à SISAB 2019, salão internacional do setor alimentar e bebidas, que decorre em Lisboa.